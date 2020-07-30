Єврокомісія – виконавчий орган Євросоюзу – 28 липня ухвалила, що не надасть фінансування для шести польських міст за програмою "Міста-побратими ЄС". Польський уряд 29 липня розкритикував цей крок як "безпідставний і незаконний". А все через дискримінацію прав ЛГБТ.

Єврокомісарка з питань рівності Гелена Даллі пояснила, пише hromadske, що грошей не дадуть, бо у тих шести містах Польщі проголосили "вільну від ЛГБТ зону".

Тим часом в Україні Хочуть карати за "пропаганду ЛГБТ": у "Слузі народу" пояснили свій законопроєкт

Польща, мовляв, є країною ЄС і повинна поважати "цінності й основоположні права ЄС"

Які це саме міста – не вказали, бо публікують лише ті заявки, які погодили. Однак відомо, що під сотню органів місцевого самоврядування (переважно на південному сході Польщі) дещо раніше ухвалили резолюції "проти ЛГБТ-ідеології".

Міністр юстиції Польщі Збіґнєв Зьобро назвав рішення ЄС "актами беззаконня". А в опозиції кажуть, що "карати місцеві громади за дурні рішення, які приймають їхні ради, не є добре".

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда, який виграв вибори 12 липня, під час своєї кампанії серед іншого робив акцент і на "традиційних цінностях", а ЛГБТ називав "ідеологією, гіршою за комунізм" (пізніше, щоправда, він заявив, що його слова вирвали з контексту, а насправді він за рівність).

Яка ситуація з правами ЛГБТ у Польщі? Важливо наголосити, що в Польщі функціонує антидискримінаційне законодавство, а одностатеві партнерства дозволені з 1932 року та мають низку законодавчо закріплених прав близьких родичів.



Водночас до конституції країни з 1997 року внесли заборону на одностатеві шлюби. Голосування у Сеймі за запровадження інституту "зареєстрованого партнерства" або "партнерської угоди" також регулярно провалювали (наприклад, у січні 2013 року "за" проголосували 211 депутатів, а "проти" – 228).

Звернімо увагу, 26 липня міністр юстиції Польщі Зьобро заявив про бажання країни вийти зі Стамбульської конвенції. У Раді Європи назвали це кроком назад у захисті прав жінок.