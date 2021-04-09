На Пасху верующим украинцам могут разрешить посетить церковь
В Православной церкви Украины выразили надежду, что верующим разрешат посещать богослужения в церквях на Пасху. Однако это точно будет происходить при условии соблюдения дистанции между людьми и пребывания всех в масках.
Источник:24 канал
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил митрополит Антоний из Православной церкви Украины. Он добавил, что если возле храма есть территория – украинцы могут слушать службу на улице для большей безопасности.
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В ПЦУ заверили, что празднование Пасхи в храме – самая главная их надежда.
Чтобы у людей была возможность прийти в храм и именно в храме услышать самые главные слова "Христос Воскрес – Воистину Воскрес",
– заметил митрополит Антоний.
Он подчеркнул, что для того, чтобы это произошло – необходимо соблюдать карантинные меры.
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