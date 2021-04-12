Украинцы 2 мая будут праздновать Пасху. В Министерстве здравоохранения рассказали, какие карантинные ограничения могут действовать на праздник.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал изданию, что в вопросе празднования Пасхальных праздников нужно найти оптимальное и компромиссное решение.

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Как будут праздновать Пасху в карантин

Сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в желтой или красной зонах. Но священнослужители, наверное, будут просить смягчить ограничения на период Пасхи,

– заявил Ляшко.

Он добавил, что хочет, чтобы люди были в храмах на Пасху, но с соблюдением всех ограничений, кроме того, кто-то должен остаться снаружи.

Замминистра здравоохранения отметил, что ведомство рассматривает и вариант Пасхи в формате онлайн, который был в 2020 году.

Ляшко добавил, что закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют. Решение о формате и перечне ограничений на праздники в Минздраве хотят наработать в течение недели. По этому поводу идут переговоры с религиозными организациями и лидерами. Однако главный санитарный врач считает, что это будет "трудный диалог".

Обратите внимание! Ранее в Православной церкви Украины выразили надежду, что верующим разрешат посещать богослужения в церквях на Пасху. Однако это точно будет происходить при условии соблюдения дистанции между людьми и пребывания всех в масках.

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