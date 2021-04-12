Пасха в карантин: в Минздраве рассказали об ограничениях, которые могут действовать
Украинцы 2 мая будут праздновать Пасху. В Министерстве здравоохранения рассказали, какие карантинные ограничения могут действовать на праздник.
Источник:"РБК-Украина"
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал изданию, что в вопросе празднования Пасхальных праздников нужно найти оптимальное и компромиссное решение.
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Как будут праздновать Пасху в карантин
Сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в желтой или красной зонах. Но священнослужители, наверное, будут просить смягчить ограничения на период Пасхи,
– заявил Ляшко.
Он добавил, что хочет, чтобы люди были в храмах на Пасху, но с соблюдением всех ограничений, кроме того, кто-то должен остаться снаружи.
Замминистра здравоохранения отметил, что ведомство рассматривает и вариант Пасхи в формате онлайн, который был в 2020 году.
Ляшко добавил, что закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют. Решение о формате и перечне ограничений на праздники в Минздраве хотят наработать в течение недели. По этому поводу идут переговоры с религиозными организациями и лидерами. Однако главный санитарный врач считает, что это будет "трудный диалог".
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