Министерство здравоохранения не планирует вводить новые ограничения карантина на Пасху или майские праздники. Максим Степанов даже надеется, что до этого Киев выйдет из красной зоны.

Изменений в адаптивный карантин на праздники не планируют. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ранее Пасха в карантин: в Минздраве рассказали об ограничениях, которые могут действовать

Что говорит Степанов

По словам министра, адаптивный карантин является действенным.

Мы не говорили о новых ограничениях. Мы не планируем изменений в наш адаптивный карантин, где все четко изложено. Он работает,

– отметил Степанов.

Министр отметил, что эпидемическая ситуация начинает улучшаться, когда все соблюдают карантинные правила.

Что об ограничениях на Пасху говорили в Минздраве раньше

Отметим, ранее Степанов заявил, что на Пасху может быть "особый режим". Однако министр подчеркивал, что важно, чтобы граждане придерживались имеющихся ограничений. По его словам, на праздники украинцев будут просить ограничивать контакты и избегать большого скопления людей.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что для церквей и храмов, которые находятся в красной или желтой зоне, уже предусмотрены ограничения, но священники, вероятно, будут просить их ослабить на Пасху.

Хотя Ляшко отмечал, что Минздрав рассматривает вариант Пасхи в формате онлайн. Однако закрывать храмы пока не собираются.

Обратите внимание! Сейчас в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская, Полтавская, Сумская и Харьковская области. В этих регионах действуют строгие ограничения. Например, закрыты торговые центры, кафе, рестораны, а общественный транспорт кое-где курсирует в режиме спецперевозок.