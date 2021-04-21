Черновицкая область выходит из красной зоны
Буковина переходит из красной зоны карантина в желтую. Такое решение приняли на Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС. По правилам желтой зоны Черновицкая область будет жить уже с полуночи 22 апреля.
Источник:телеграм Олега Немчинова
Об этом решении комиссии сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов. В "красном списке" Буковина находилась еще с 1 марта.
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Ранее красную зону покинули Закарпатье и Ивано-Франковщина
Неделю назад главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Черновицкая область имеет все шансы перейти в желтую зону. Для этого регион соответствует 4 из 5 критериев.
Перед Черновицкой областью красную зону покинули Закарпатье и Ивано-Франковщина. В них также действуют теперь ограничения желтой зоны.
Карантин в Украине продлили до 30 июня
Кабинет Министров 21 апреля принял решение продлить карантин в Украине до 30 июня. Кроме того, на территории нашего государства будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Однако, по словам премьера Дениса Шмыгаля, это больше будет касаться работы органов власти.
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