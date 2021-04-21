Буковина переходит из красной зоны карантина в желтую. Такое решение приняли на Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС. По правилам желтой зоны Черновицкая область будет жить уже с полуночи 22 апреля.

Об этом решении комиссии сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов. В "красном списке" Буковина находилась еще с 1 марта.

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Ранее красную зону покинули Закарпатье и Ивано-Франковщина

Неделю назад главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Черновицкая область имеет все шансы перейти в желтую зону. Для этого регион соответствует 4 из 5 критериев.

Перед Черновицкой областью красную зону покинули Закарпатье и Ивано-Франковщина. В них также действуют теперь ограничения желтой зоны.

Какова ситуация с коронавирусом в Черновицкой области? По состоянию на 21 апреля в области зафиксировали 75 772 случая коронавируса, из них 1 583 – летальные. Выздоровели более 57 тысяч больных. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 202 человек, 9 – умерли. Данные СНБО

Карантин в Украине продлили до 30 июня

Кабинет Министров 21 апреля принял решение продлить карантин в Украине до 30 июня. Кроме того, на территории нашего государства будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Однако, по словам премьера Дениса Шмыгаля, это больше будет касаться работы органов власти.



Правила адаптивного карантина / Инфографика 24 канала