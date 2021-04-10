Закарпатье переходит в желтую карантинную зону
Закарпатская область больше не находится в списке "красных". Государственная комиссия решила ввести там ограничения желтой зоны.
Источник:телеграм Олега Немчинова
По словам министра, 10 апреля состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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Закарпатье теперь "желтое"
На нем решили отменить ограничения красной карантинной зоны на территории Закарпатья.
По результатам комиссия решила отменить с 00:00 11 апреля 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области,
– говорится в сообщении.
Зато там будут действовать ограничения, предусмотренные для желтой карантинной зоны.
Напомним, на днях главный санврач Виктор Ляшко заявил, что "уже скоро" карантин могут ослабить в Закарпатской области.
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