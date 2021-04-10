Закарпатская область больше не находится в списке "красных". Государственная комиссия решила ввести там ограничения желтой зоны.

По словам министра, 10 апреля состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Закарпатье теперь "желтое"

На нем решили отменить ограничения красной карантинной зоны на территории Закарпатья.

По результатам комиссия решила отменить с 00:00 11 апреля 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области,

– говорится в сообщении.

Зато там будут действовать ограничения, предусмотренные для желтой карантинной зоны.

Напомним, на днях главный санврач Виктор Ляшко заявил, что "уже скоро" карантин могут ослабить в Закарпатской области.

Обратите внимание! С 10 апреля в желтой зоне также находится Ивано-Франковская область. Там ослабили ограничения через месяц жесткого карантина.



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