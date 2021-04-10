Закарпаття переходить у жовту карантинну зону
Закарпатська область більше не перебуває у списку "червоних". Державна комісія вирішила ввести там обмеження жовтої зони.
Джерело:телеграм Олега Немчінова
За словами міністра, 10 квітня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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Закарпаття тепер "жовте"
На ньому вирішили скасувати обмеження червоної карантинної зони на території Закарпаття.
За результатами комісія вирішила скасувати з 00:00 11 квітня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області,
– йдеться у повідомленні.
Натомість там діятимуть обмеження, передбачені для жовтої карантинної зони. "Червоним" Прикарпаття було ще з 5 березня.
Нагадаємо, днями головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що "вже скоро" карантин можуть послабити у Закарпатській області.
Правила адаптивного карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу
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