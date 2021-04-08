Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.

До речі Локдаун у містах та оновлені кольорові зони: як в Україні діє адаптивний карантин

Івано-Франківська область, швидше за все, завтра буде виведена з "червоного" рівня. Вони досягли показників, які дозволяють перевести їх в жовту зону. Закарпатська область – через день – два також вийде з "червоного" рівня,

– сказав чиновник.

За словами Ляшка, на Заході бачать стабілізацію процесу. До речі, про вихід цих двох областей з червоної говорив і міністр охорони здоров'я Максим Степанов у шоу "Право на владу".

Де найскладніша ситуація

За словами Степанова, найскладніша ситуація наразі є у Києві, Хмельницькій та Запорізькій областях.

Водночас західні області: Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька – вони будуть виходити,

– сказав міністр.

Яка ситуація з коронавірусом у Закарпатській та Івано-франківській областях

У цих двох регіонах останнім часом покращилась ситуація з COVID-19. За добу 7 квітня на Закарпатті діагностували 331 випадок коронавірусу, на Прикарпатті – 195.

До речі, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків теж заявив, що хоче скасувати червону зону.

На Закарпатті нещодавно відновили роботу громадського транспорту.

Зверніть увагу! Наразі у червоній зоні перебуває Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська області. З 9 квітня "червоний" рівень почне діяти у Запорізькій та Хмельницькій області.