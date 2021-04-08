Івано-Франківська та Закарпатська області можуть невдовзі вийти з червоної зони
Івано-Франківська область 9 квітня може перейти у жовту зону карантину. Закарпатська область теж може протягом 2 днів покинути червону зону.
Джерело:24 канал
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.
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Івано-Франківська область, швидше за все, завтра буде виведена з "червоного" рівня. Вони досягли показників, які дозволяють перевести їх в жовту зону. Закарпатська область – через день – два також вийде з "червоного" рівня,
– сказав чиновник.
За словами Ляшка, на Заході бачать стабілізацію процесу. До речі, про вихід цих двох областей з червоної говорив і міністр охорони здоров'я Максим Степанов у шоу "Право на владу".
Де найскладніша ситуація
За словами Степанова, найскладніша ситуація наразі є у Києві, Хмельницькій та Запорізькій областях.
Водночас західні області: Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька – вони будуть виходити,
– сказав міністр.
Яка ситуація з коронавірусом у Закарпатській та Івано-франківській областях
- У цих двох регіонах останнім часом покращилась ситуація з COVID-19. За добу 7 квітня на Закарпатті діагностували 331 випадок коронавірусу, на Прикарпатті – 195.
- До речі, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків теж заявив, що хоче скасувати червону зону.
- На Закарпатті нещодавно відновили роботу громадського транспорту.
Адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу
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