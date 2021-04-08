Ивано-Франковская и Закарпатская области могут вскоре выйти из красной зоны
Ивано-Франковская область 9 апреля может перейти в желтую зону карантина. Закарпатская область тоже может в течение 2 дней покинуть красную зону.
Источник:24 канал
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.
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Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из "красного" уровня. Они достигли показателей, которые позволяют перевести их в желтую зону. Закарпатская область – через день – два также выйдет из "красного" уровня,
– сказал чиновник.
По словам Ляшко, на Западе видят стабилизацию процесса. Кстати, о выходе этих двух областей с красной говорил и министр здравоохранения Максим Степанов в шоу "Право на власть".
Где самая сложная ситуация
По словам Степанова, самая сложная ситуация сейчас в Киеве, Хмельницкой и Запорожской областях.
В то же время западные области: Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая – они будут выходить,
– сказал министр.
Какова ситуация с коронавирусом в Закарпатской и Ивано-Франковской областях
- В этих регионах в последнее время улучшилась ситуация с COVID-19. За сутки 7 апреля на Закарпатье диагностировали 331 случай коронавируса, на Прикарпатье – 195.
- Кстати, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив тоже заявил, что хочет отменить красную зону.
- На Закарпатье недавно возобновили работу общественного транспорта.
Адаптивный карантин / Инфографика 24 канала
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