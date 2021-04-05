На Закарпатье восстановили работу общественного транспорта
На Закарпатье решили возобновить работу общественного транспорта, которую ограничили из-за карантина. Соответствующее решение 5 апреля одобрила областная комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Источник:Закарпатская ОГА
Работу общественного транспорта на Закарпатье остановили 23 марта. Впрочем с 6 апреля он вновь начнет курсировать.
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Позволить регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозки городскими автобусными маршрутами в режиме маршрутного такси, в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении,
– говорится в сообщении.
Кстати, ранее запрет на работу транспорта продлевали несколько раз. Теперь его отменили, однако оставили одно ограничение – перевозить пассажиров можно только на сидячих местах.
Кроме того, на заседании решили предоставить местным комиссиям возможность самостоятельно усиливать карантин на местах.
Ситуация с коронавирусом на Закарпатье
- 8 марта в области начали действовать ограничения красной зоны. Тогда больницы, которые принимают больных COVID-19 были заполнены на 100%.
- За сутки 4 апреля коронавирусом в Закарпатье заразились 165 человек, прививки сделали только 20 человек.
- В то же время 5 апреля стало известно, что ситуация на Закарпатье уже улучшилась. В ближайшее время регион может перейти в оранжевую зону.
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