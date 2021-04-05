На Закарпатье решили возобновить работу общественного транспорта, которую ограничили из-за карантина. Соответствующее решение 5 апреля одобрила областная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Работу общественного транспорта на Закарпатье остановили 23 марта. Впрочем с 6 апреля он вновь начнет курсировать.

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Позволить регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозки городскими автобусными маршрутами в режиме маршрутного такси, в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении,

– говорится в сообщении.

Кстати, ранее запрет на работу транспорта продлевали несколько раз. Теперь его отменили, однако оставили одно ограничение – перевозить пассажиров можно только на сидячих местах.

Кроме того, на заседании решили предоставить местным комиссиям возможность самостоятельно усиливать карантин на местах.

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