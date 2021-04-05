"Находимся на грани": Закарпатье может выйти из красной зоны карантина
Уже в ближайшее время Закарпатье может перейти в оранжевую зону карантина. Ситуация в области ежедневно улучшается.
Источник:24 канал
Заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что в регионе фиксируют все меньше зараженных.
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Динамика смертности, к счастью, тоже идет на спад.
Сейчас находимся в "красной" зоне, но на самом деле находимся на грани к тому, чтобы перейти в "оранжевую" зону,
– подчеркнул Шинкарюк.
Коронавирус на Закарпатье: главное
- В красной зоне Закарпатье оказалось еще 8 марта. В частности, запретили работу заведений общественного питания, а также – работу ТРЦ и других развлекательных заведений;
- За сутки 4 апреля в регионе обнаружили 165 новых зараженных коронавирусом.
- До 5 апреля на Закарпатье продлили ограничения на железнодорожные перевозки.
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