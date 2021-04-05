Уже в ближайшее время Закарпатье может перейти в оранжевую зону карантина. Ситуация в области ежедневно улучшается.

Заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что в регионе фиксируют все меньше зараженных.

Заметьте Зеленский подписал указ о Национальном плане вакцинации от COVID-19

Динамика смертности, к счастью, тоже идет на спад.

Сейчас находимся в "красной" зоне, но на самом деле находимся на грани к тому, чтобы перейти в "оранжевую" зону,

– подчеркнул Шинкарюк.

Коронавирус на Закарпатье: главное

В красной зоне Закарпатье оказалось еще 8 марта. В частности, запретили работу заведений общественного питания, а также – работу ТРЦ и других развлекательных заведений;

За сутки 4 апреля в регионе обнаружили 165 новых зараженных коронавирусом.

До 5 апреля на Закарпатье продлили ограничения на железнодорожные перевозки.

Обратите внимание! В Минздраве сообщили, что в красную зону в ближайшее время могут попасть еще 3 региона. Речь идет о Хмельницкой, Черкасской и Донецкой областях.