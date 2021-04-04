Еще 3 области Украины близки к красной зоне карантина
В Министерстве здравоохранения заявили, что еще 3 региона рискуют попасть в красную зону карантина из-за ситуации с COVID-19. Говорится о Хмельницкой, Черкасской и Донецкой областях.
Источник:Минздрав
Как пояснили в Минздраве, в этих регионах превышены показатели по загруженности коек с кислородом, госпитализации и выявлению случаев инфицирования COVID-19.
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Какова ситуация в этих регионах
- В Хмельницкой области почти на грани дозволенного показатель загруженности коек с кислородом (64% из 65% разрешенных для оранжевой зоны), почти вдвое превышен показатель госпитализации.
- В Черкасской области превышен показатель по выявлению случаев инфицирования (22,6% при норме 20%).
- В Донецкой области на грани дозволенного коэффициент выявления случаев инфицирования (18% при норме 20%) и превышен уровень госпитализаций (65 при норме 60 на 100 тысяч).
Заметим, что в красной зоне сейчас находятся 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
Ограничения, действующие в красной зоне:
- запрещена работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов;
- запрет на проведение массовых мероприятий;
- заведения общественного питания могут работать, готовя пищу только на вынос;
- парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи;
- учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение, однако детские сады могут и в дальнейшем работать в привычном режиме;
- одновременно правительство разрешило местной власти в красной зоне самостоятельно устанавливать ограничения относительно транспорта.
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