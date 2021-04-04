В Министерстве здравоохранения заявили, что еще 3 региона рискуют попасть в красную зону карантина из-за ситуации с COVID-19. Говорится о Хмельницкой, Черкасской и Донецкой областях.

Как пояснили в Минздраве, в этих регионах превышены показатели по загруженности коек с кислородом, госпитализации и выявлению случаев инфицирования COVID-19.

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Какова ситуация в этих регионах

В Хмельницкой области почти на грани дозволенного показатель загруженности коек с кислородом (64% из 65% разрешенных для оранжевой зоны), почти вдвое превышен показатель госпитализации.

почти на грани дозволенного показатель загруженности коек с кислородом (64% из 65% разрешенных для оранжевой зоны), почти вдвое превышен показатель госпитализации. В Черкасской области превышен показатель по выявлению случаев инфицирования (22,6% при норме 20%).

превышен показатель по выявлению случаев инфицирования (22,6% при норме 20%). В Донецкой области на грани дозволенного коэффициент выявления случаев инфицирования (18% при норме 20%) и превышен уровень госпитализаций (65 при норме 60 на 100 тысяч).

Заметим, что в красной зоне сейчас находятся 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Ограничения, действующие в красной зоне: