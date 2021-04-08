В понедельник, 12 апреля, в Ивано-Франковске соберется внеочередная сессия городского совета. Там должны обсуждать требование отменить красную зону в городе. Заседание инициирует возмущенный мэр города Руслан Марцинкив.

По словам франковского мэра, от карантинных ограничений страдают мелкие предприниматели. Как следствие, местный бюджет страдает от убытков.

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Какова позиция главы города

Марцинкив возмущается тем, что пока страдают малые предприниматели, крупный бизнес олигархов остается нетронутым. Он отметил, что несмотря на постоянные обещания отменить красную зону, у него уже надежд на это нет. Поэтому он хочет, чтобы горсовет требовал это у правительства.

Также он выразил осуждение расходов ковидного фонда на вещи, которые напрямую не связаны с пандемией. Вероятно речь шла о 35 миллиардах на строительство дорог.

Цинично закрывать города и внедрять запреты, прикрываясь медиками. А тем временем тратить ковидный фонд на выполнение подрядов "избранных", переложив расходы на помощь медикам на плечи города,

– написал Марцинкив

Что говорят в правительстве

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 апреля заявил, что в Ивано-Франковской области выравнивается ситуация с коронавирусом. Поэтому регион может скоро выйти из красной зоны.

По его словам темпы прироста количества больных там замедлились. Он это объясняет эффективностью адаптивного карантина. Однако когда именно Ивано-Франковскую область могут перевести в оранжевую зону, – неизвестно.