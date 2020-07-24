Кабинет Министров решил половину суммы, предназначенной на борьбу против COVID-19 использовать в других целях. Речь идет о 35 миллиардах гривен из Фонда борьбы с коронавирусной болезнью, которые пойдут на строительство дорог.

Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял на своем заседании еще 1 июля, сообщает 24 канал.

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Эта сумма равна сумме фонда, которую ранее утвердило правительство с учетом изменений в бюджете.

По состоянию на 24 июля 2020 года правительство распределило 66 миллиардов гривен средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Таким образом, объем выделенных средств из Фонда достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете на 2020 год для Фонда,

– говорится в сообщении.

Куда пойдут деньги из Фонда борьбы с COVID-19

16 миллиардов правительство выделило на систему здравоохранения (в частности защитную одежду для медиков, выплату повышенных заработных плат, закупку оборудования).

Еще 7 миллиардов пошли в фонд помощи по безработице.

1,2 миллиарда – Министерству социальной политики для физических лиц-предпринимателей, которые не могли работать во время карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет.

2,5 миллиарда направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

35 миллиардов пойдут на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

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Общественная организация StateWatch 24 июля сообщила со ссылкой на ответ Министерства финансов по собственному запросу, в Фонде борьбы с COVID-19 осталось 3,2 миллиарда гривен.