Вскоре в Украине начнет действовать программа для ремонта дорог. Президент Владимир Зеленский уже подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно эффективного финансирования развития дорожной отрасли.

Що передбачає кредитна програма

Закон, який підписав Володимир Зеленський, дозволить місцевій владі брати кредити на ремонти доріг місцевого значення вже у 2020 році. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Очікується, що 90% загального обсягу субвенції розподілятиметься між відповідними місцевими бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг місцевого значення. Виключення становить лише бюджет міста Києва.

Кошти можуть спрямовуватися виключно на:

будівництво;

реконструкцію;

ремонт;

утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції.

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Також ці кошти можна буде спрямувати на погашення та обслуговування місцевого боргу за місцевими внутрішніми й зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт.



Які дороги ремонтують у 2020 році / Інфографіка 24 каналу