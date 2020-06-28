В Украине появится кредитная программа для ремонта дорог: что об этом известно
Вскоре в Украине начнет действовать программа для ремонта дорог. Президент Владимир Зеленский уже подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно эффективного финансирования развития дорожной отрасли.
Що передбачає кредитна програма
Закон, який підписав Володимир Зеленський, дозволить місцевій владі брати кредити на ремонти доріг місцевого значення вже у 2020 році. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Очікується, що 90% загального обсягу субвенції розподілятиметься між відповідними місцевими бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг місцевого значення. Виключення становить лише бюджет міста Києва.
Кошти можуть спрямовуватися виключно на:
- будівництво;
- реконструкцію;
- ремонт;
- утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції.
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Також ці кошти можна буде спрямувати на погашення та обслуговування місцевого боргу за місцевими внутрішніми й зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт.