К контролю за соблюдением загруженности автомобилей будут приобщать Нацполицию и СБУ. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время рабочего визита на Херсонщину.

На дорогах операция "Взвешенные и счастливые"

Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев проинформировал, что в регионе запускают спецоперацию под названием "Взвешенные и счастливые". Об этом Гусев и сообщил Зеленскому, информирует пресс-служба Офиса президента в фейсбуке.

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Операцию будут проводить, чтобы не допустить перегрузки транспорта на дорогах. Президент отметил, что контроль загруженности – очень важен, ведь именно из-за грузов разбивают дороги. Ежегодно на автодороги государство выделяет 80 миллионов гривен.

У нас операция не только на Херсонщине, операция действительно по всей стране. Там также подключены Национальная полиция и служба безопасности. Я не знал названия операции, но хочу немножко ее скорректировать: все водители точно будут взвешены, но, к сожалению, не все будут счастливы,

- сообщил Зеленский.

Ранее Зеленский назвал водителей "засранцами"

Отметим, ранее Владимир Зеленский уже пригрозил дальнобойщикам и владельцам грузовиков. В видео, которое записал глава государства, он назвал "засранцами" людей, которые пытаются обойти взвешивание машин. Метод, с помощью которого хитрят водители, президент обнаружил в одном из чатов для дальнобойщиков.

Дальнобойщики, которые везут перегруженные машины, друг другу говорят: по Коблево едем – там свободно, там только полицейский, на Умань не едем – там уже серьезно, запрещено. Хотел бы вам просто сказать: вы, ребята, засранцы, – мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы как-то. Помогать вы не можете, не способны, но хоть немного не мешайте,

– сказал президент.

Смотрите видео обращение Зеленского к дальнобойщикам: