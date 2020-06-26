До контролю за дотриманням завантаженості автомобілів долучатимуть Нацполіцію та СБУ. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час робочого візиту на Херсонщину.

На дорогах операція "Зважені та щасливі"

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв проінформував, що в регіоні запускають спецоперацію під назвою "Зважені та щасливі". Про це Гусєв і повідомив Зеленському, інформує пресслужба Офісу президента у фейсбуці.

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Операцію проводитимуть, аби не допустити перевантаження транспорту на дорогах. Президент зазначив, що контроль завантаженості – дуже важливий, адже саме через вантажі розбивають дороги. Щороку на автошляхи держава виділяє 80 мільйонів гривень.

У нас операція не тільки на Херсонщині, операція дійсно по всій країні. Там також підключені Національна поліція і Служба безпеки. Я не знав назви операції, але хочу трошки її скоригувати: всі водії точно будуть зважені, але, на жаль, не всі будуть щасливі,

– повідомив Зеленський.

Раніше Зеленський назвав водіїв "засранцями"

Зазначимо, раніше Володимир Зеленський вже пригрозив далекобійникам та власникам вантажівок. У відео, яке записав глава держави, він назвав "засранцями" осіб, які намагаються обійти зважування машин. Метод, з допомогою якого хитрують водії, президент виявив в одному з чатів для далекобійників.

Далекобійники, які везуть перевантажені машини, один одному кажуть: по Коблево їдемо – там вільно, там тільки поліцейський, на Умань не їдемо – там уже серйозно, заборонено. Хотів би вам просто сказати: ви, хлопці, засранці, – ми тут хочемо щось хороше зробити для країни, а ви якось. Допомагати ви не можете, не здатні, але хоч трішечки не заважайте,

– сказав президент.

Дивіться відео звернення Зеленського до далекобійників: