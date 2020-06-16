Ситуация с перевозкой грузов по дорогах в Украине довольно неоднозначна. Некоторые водители пренебрегают правилами, от чего и разрушаются дороги.

С 12 мая инспекторы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) составили почти 900 актов о превышении габаритно-весовых параметров. А сумма штрафов за этот период составляет свыше 190 тысяч евро. Такие данные озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания с Владимиром Зеленским, сообщает Офис Президента.

В то же время В Киеве патрульный бросил окурок водителю обратно в авто: видео

При этом инспекторы Укртрансбезопасности работают круглосуточно. Сейчас их 141 по всей стране. И уже с 1 октября в планах увеличить на 200 человек количество инспекторов, которые будут дежурить на дорогах.

Кроме того, на дорогах действуют девять комплексов весового контроля. К 25 июня их будет 19, а с 1 октября – 78.

Какие штрафы за превышение габаритно-весовых параметров

На сегодня нормативными документами предусмотрена перевозка грузов с общей массой (вместе с массой транспортного средства) – не более 40 тонн. Дополнительно разрешено контейнеровозам до 44 тонн, а для транспортных средств, по установленным Укравтодором и соответствующими подразделениями МВД маршрутам – до 46 тонн.

Кроме того, весовые параметры контролируются и по нагрузке на оси – для нагрузки на одиночную ось – 11 тонн, на сдвоенную – 16 тонн, на строенную – 22 тонны.

Штрафы за превышение установленных габаритно-весовых норм без соответствующего разрешения:

превышение от 5% до 10% – штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500 гривен);

превышение от 10 % до 20 % – штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 гривен);

превышение свыше 20 % – штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 гривен).

Аваков хочет забрать себе полномочия Укртрансбезопасности

Глава МВД Арсен Аваков предложил передать патрульной полиции функцию контроля соблюдения безопасности на дорогах, среди прочего – габаритно-весового контроля. По его словам, из-за низких зарплат инспекторов Укртрансбезопасности существуют высокие коррупционные риски. Среди прочего – из-за законодательных ограничений работники Укртрансбезопасности не могут самостоятельно контролировать соблюдение габаритно-весовых ограничений и эффективно действуют лишь в сотрудничестве с полицией.

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание Министерству внутренних дел обеспечить возможность выполнения Нацполицией функции Укртрансбезопасности относительно контроля габаритно-весовых ограничений. Также Глава государства предложил присоединиться к противодействию перегруженности дорог и Службе безопасности Украины.