Ситуація з перевезенням вантажів дорогами в Україні є доволі неоднозначною. Деякі водії нехтують правилами, від чого і руйнуються дороги.

З 12 травня інспектори Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) склали майже 900 актів про перевищення габаритно-вагових параметрів. А сума штрафів за цей період становить понад 190 тисяч євро. Такі дані озвучив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради з Володимиром Зеленським, повідомляє Офіс Президента.

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При цьому інспектори Укртрансбезпеки працюють цілодобово. Наразі їх 141 по всій країні. Та вже з 1 жовтня в планах збільшити на 200 осіб кількість інспекторів, які чергуватимуть на дорогах.

Крім того, на дорогах діють дев’ять комплексів вагового контролю. До 25 червня їх буде 19, а з 1 жовтня – 78.

Які є штрафи за перевищення габаритно-вагових параметрів

На сьогодні нормативними документами передбачено перевезення вантажів із загальною масою (разом з масою транспортного засобу) – не більше 40 тонн. Додатково дозволено контейнеровозам до 44 тонн, а для транспортних засобів, за встановленими Укравтодором та відповідними підрозділами МВС маршрутами – до 46 тонн.

Крім того, вагові параметри контролюються і по навантаженню на вісі – для навантаження на одиночну вісь – 11 тонн, на здвоєну – 16 тонн, на строєну – 22 тонни.

Штрафи за перевищення встановлених габаритно-вагових норм без відповідного дозволу:

перевищення від 5% до 10% – штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 гривень);

перевищення від 10 % до 20 % - штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 гривень);

перевищення понад 20 % - штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 гривень).

Аваков хоче забрати собі повноваження Укртрансбезпеки

Очільник МВС Арсен Аваков запропонував передати патрульній поліції функцію контролю дотримання безпеки на дорогах, серед іншого – габаритно-вагового контролю. За його словами, через низькі зарплати інспекторів Укртрансбезпеки існують високі корупційні ризики. Серед іншого – через законодавчі обмеження працівники Укртрансбезпеки не можуть самостійно контролювати дотримання габаритно-вагових обмежень та ефективно діють лише у співпраці з поліцією.

Президент України Володимир Зеленський дав завдання Міністерству внутрішніх справ забезпечити можливість виконання Нацполіцією функції Укртрансбезпеки щодо контролю габаритно-вагових обмежень. Також Глава держави запропонував долучитися до протидії перевантаженості доріг і Службі безпеки України.