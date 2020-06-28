Незабаром в Україні почне діяти програма для ремонту доріг. Президент Володимир Зеленський вже підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі.

Що передбачає кредитна програма

Закон, який підписав Володимир Зеленський, дозволить місцевій владі брати кредити на ремонти доріг місцевого значення вже у 2020 році. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Очікується, що 90% загального обсягу субвенції розподілятиметься між відповідними місцевими бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг місцевого значення. Виключення становить лише бюджет міста Києва.

Кошти можуть спрямовуватися виключно на:

будівництво;

реконструкцію;

ремонт;

утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції.

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Також ці кошти можна буде спрямувати на погашення та обслуговування місцевого боргу за місцевими внутрішніми й зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт.



Які дороги ремонтують у 2020 році / Інфографіка 24 каналу