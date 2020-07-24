Уряд виділить 35 мільярдів гривень з Фонду боротьби з COVID-19 на ремонт доріг
Кабінет Міністрів вирішив половину суми, призначеною на боротьбу проти COVID-19, використати в інших цілях. Мовиться про 35 мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусною хворобою, які підуть на будівництво доріг.
Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив на своєму засіданні ще 1 липня, повідомляє 24 канал.
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Ця сума дорівнює сумі фонду, яку раніше затвердив уряд з урахуванням змін у бюджеті.
Станом на 24 липня 2020 року уряд розподілив 66 мільярдів гривень коштів Фонду боротьби з COVID-19 за пріоритетними напрямами. Таким чином, обсяг виділених коштів з Фонду досягнув обсягу бюджетного призначення, затвердженого в державному бюджеті на 2020 рік для Фонду,
– мовиться у повідомленні.
Куди підуть гроші з Фонду боротьби з COVID-19
- 16 мільярдів уряд виділив на систему охорони здоров'я (зокрема захисний одяг для медиків, виплата підвищених заробітних плат, закупівлі обладнання).
- Ще 7 мільярдів пішли у фонд допомоги з безробіття.
- 1,2 мільярда – Міністерству соціальної політики для фізичних осіб-підприємців, які не могли працювати під час карантину і мають дітей віко до 10 років.
- 2,5 мільярда спрямовано на доплати військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення.
- 35 мільярдів підуть на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг.
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Громадська організація StateWatch 24 липня повідомила з посиланням на відповідь Міністерства фінансів на власний запит, що у Фонді боротьби з COVID-19 залишилося 3,2 мільярда гривень.