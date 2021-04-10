Минздрав обновил карантинные зоны: "желтой" стала еще одна область
Министерство здравоохранения 10 апреля вновь обновило распределение на карантинные зоны. Список "желтых регионов" пополнила Ивано-Франковская область, "красными" остаются 12 регионов.
Источник:Минздрав
Ведомство в очередной раз пересмотрело карантинное распределение областей и внесло туда определенные изменения.
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Пополнение желтой карантинной зоны
- Долгое время "желтой" была только Херсонская область. Там фиксировали низкие показатели госпитализаций и загруженность коек с кислородом.
- С 10 апреля, по версии Минздрава, туда перешло и Прикарпатье. В области более месяца действовали строгие карантинные ограничения.
Красная зона карантина
Жесткие ограничения продолжают действовать в 12 "красных" регионах: Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
Оранжевая зона
Она насчитывает 11 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровненская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.
А "зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.
Коронавирус и карантин в Украине: коротко
- По состоянию на 10 апреля коронавирус подтвердили у 1 841 137 украинцев, за последние сутки – 17 463 новых случая. С начала эпидемии выздоровели 1 405 826 человек, к сожалению, умерли – 36 779.
- Ранее Кабмин продлил карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.
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