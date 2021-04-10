Министерство здравоохранения 10 апреля вновь обновило распределение на карантинные зоны. Список "желтых регионов" пополнила Ивано-Франковская область, "красными" остаются 12 регионов.

Ведомство в очередной раз пересмотрело карантинное распределение областей и внесло туда определенные изменения.

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Пополнение желтой карантинной зоны

Долгое время "желтой" была только Херсонская область . Там фиксировали низкие показатели госпитализаций и загруженность коек с кислородом.

. Там фиксировали низкие показатели госпитализаций и загруженность коек с кислородом. С 10 апреля, по версии Минздрава, туда перешло и Прикарпатье. В области более месяца действовали строгие карантинные ограничения.

Красная зона карантина

Жесткие ограничения продолжают действовать в 12 "красных" регионах: Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Оранжевая зона

Она насчитывает 11 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровненская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

А "зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.

Справка. Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.

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