На днях Черновицкая область может выйти из красной карантинной зоны. На Буковине жесткие ограничения действовали с 1 марта. Однако уже есть предпосылки для ослабления там карантина.

Главный санитарный врач Украины сообщил, что в Черновицкой области удалось достичь ряда предпосылок для перехода в желтую карантинную зону.

Ранее На Буковине официально подтвердили "британский" штамм COVID-19

Буковина соответствует 4 из 5 критериев желтой зоны

Уровень тестирования в Черновицкой области в 4 раза больше, чем целевой показатель в 300 тестирований на 100 тысяч населения.

в Черновицкой области в 4 раза больше, чем целевой показатель в 300 тестирований на 100 тысяч населения. Коэффициент обнаружения коронавируса на четверть меньше, чем целевой показатель в 20%.

на четверть меньше, чем целевой показатель в 20%. Загруженность кроватей с кислородом за последнюю неделю уменьшилась с 55% до 49%. А это меньше установленного предельного показателя в 65% на четверть.

с кислородом за последнюю неделю уменьшилась с 55% до 49%. А это меньше установленного предельного показателя в 65% на четверть. Динамика уровня госпитализаций является одной из лучших по стране и составляет -25% госпитализированных за последнюю неделю.

является одной из лучших по стране и составляет -25% госпитализированных за последнюю неделю. Уровень госпитализаций за последние 2 недели уменьшился с 99 человек на 100 тысяч населения до 67. По прогнозам, он может опуститься ниже целевого показателя, который составляет 60 человек на 100 тысяч населения.

По словам Ляшко, Черновицкая – третья область, после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая показывает результат от внедрения своевременных и эффективных мер адаптивного карантина.

Напомним, в регионе жесткие ограничения действовали с 1 марта.

Заместитель главы Министерства здравоохранения также отметил, что есть стабильное улучшение во Львовской области. Ее надеются перенести в желтую зону уже на следующей неделе.

Справка. По состоянию на 15 апреля в красной зоне находятся такие регионы: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская, Полтавская, Сумская и Харьковская области.

Динамика ситуации с COVID-19 на Буковине / Инфографика КШЕ