Уже вскоре Буковина может выйти из красной зоны, – Ляшко
На днях Черновицкая область может выйти из красной карантинной зоны. На Буковине жесткие ограничения действовали с 1 марта. Однако уже есть предпосылки для ослабления там карантина.
Источник:фейбук Виктора Ляшко
Главный санитарный врач Украины сообщил, что в Черновицкой области удалось достичь ряда предпосылок для перехода в желтую карантинную зону.
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Буковина соответствует 4 из 5 критериев желтой зоны
- Уровень тестирования в Черновицкой области в 4 раза больше, чем целевой показатель в 300 тестирований на 100 тысяч населения.
- Коэффициент обнаружения коронавируса на четверть меньше, чем целевой показатель в 20%.
- Загруженность кроватей с кислородом за последнюю неделю уменьшилась с 55% до 49%. А это меньше установленного предельного показателя в 65% на четверть.
- Динамика уровня госпитализаций является одной из лучших по стране и составляет -25% госпитализированных за последнюю неделю.
- Уровень госпитализаций за последние 2 недели уменьшился с 99 человек на 100 тысяч населения до 67. По прогнозам, он может опуститься ниже целевого показателя, который составляет 60 человек на 100 тысяч населения.
По словам Ляшко, Черновицкая – третья область, после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая показывает результат от внедрения своевременных и эффективных мер адаптивного карантина.
Напомним, в регионе жесткие ограничения действовали с 1 марта.
Заместитель главы Министерства здравоохранения также отметил, что есть стабильное улучшение во Львовской области. Ее надеются перенести в желтую зону уже на следующей неделе.
Динамика ситуации с COVID-19 на Буковине / Инфографика КШЕ
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