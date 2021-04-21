Буковина переходить з червоної зони карантину у жовту. Таке рішення ухвалили на Державній комісії з ТЕБ та НС. За правилами жовтої зони Чернівецька область житиме вже з опівночі 22 квітня.

Про це рішення комісії повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. У "червоному переліку" Буковина перебувала ще з 1 березня.

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Раніше червону зону покинули Закарпаття та Івано-Франківщина

Тиждень тому головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Чернівецька область має усі шанси перейти у жовту зону. Для цього регіон відповідає 4 з 5 критеріїв.

Перед Чернівецькою областю червону зону покинули Закарпаття та Івано-Франківщина. В них також діють тепер обмеження жовтої зони.

Яка ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області? Станом на 21 квітня в області зафіксували 75 772 випадки коронавірусу, з них 1583 – летальні. Одужали понад 57 тисяч хворих. За останню добу COVID-19 діагностували у 202 людей, 9 – померли.

Дані РНБО

Карантин в Україні продовжили до 30 червня

Кабінет Міністрів 21 квітня ухвалив рішення продовжити карантин в Україні до 30 червня. Окрім того, на території нашої держави діятиме режим надзвичайної ситуації. Проте, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, це більше стосуватиметься роботи органів влади.

Правила адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу