Чернівецька область виходить з червоної зони
Буковина переходить з червоної зони карантину у жовту. Таке рішення ухвалили на Державній комісії з ТЕБ та НС. За правилами жовтої зони Чернівецька область житиме вже з опівночі 22 квітня.
Джерело:Телеграм Олега Немчінова
Про це рішення комісії повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. У "червоному переліку" Буковина перебувала ще з 1 березня.
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Раніше червону зону покинули Закарпаття та Івано-Франківщина
Тиждень тому головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Чернівецька область має усі шанси перейти у жовту зону. Для цього регіон відповідає 4 з 5 критеріїв.
Перед Чернівецькою областю червону зону покинули Закарпаття та Івано-Франківщина. В них також діють тепер обмеження жовтої зони.
Карантин в Україні продовжили до 30 червня
Кабінет Міністрів 21 квітня ухвалив рішення продовжити карантин в Україні до 30 червня. Окрім того, на території нашої держави діятиме режим надзвичайної ситуації. Проте, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, це більше стосуватиметься роботи органів влади.
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