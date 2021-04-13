Красная зона на Полтавщине: введут спецпропуска и отменят поезда
Полтавская область перейдет в красную зону 15 апреля. Помимо общих карантинных ограничений адаптивного карантина, здесь будут и дополнительные. В частности они коснутся не только работы общественного транспорта, но и железной дороги.
Источник:Суспільне
Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов. Новые ограничения будут касаться всех видов транспорта.
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Какие ограничения введут
В области будет запрещена перевозка пассажиров городским и внутриобластным общественным транспортом. Исключением будут лишь работники учреждений критической инфраструктуры. Они смогут ездить по специальным пропускам. Какой будет механизм получения спецпропусков – пока неизвестно.
Кто их получит:
- медики;
- спасатели;
- полицейские;
- учителя;
- работники учреждений жизнеобеспечения и тому подобное.
У легковых автомобилей тоже будут ограничения. В них смогут ездить не более пяти человек, без учета детей.
Что будет с железнодорожным сообщением
Ранее министр инфраструктуры написал, что в течение недели Укрзализныця вместе с Мининфраструктуры и Минздравом должна предоставить предложения по организации перевозок в регионе. А к тому моменту поезда должны были курсировать без изменений.
Однако Синегубов сказал, что на Полтавщине запретят перевозки железнодорожным транспортом. Исключением будут лишь транзитные поезда.
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