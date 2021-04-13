Полтавская область перейдет в красную зону 15 апреля. Помимо общих карантинных ограничений адаптивного карантина, здесь будут и дополнительные. В частности они коснутся не только работы общественного транспорта, но и железной дороги.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов. Новые ограничения будут касаться всех видов транспорта.

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Какие ограничения введут

В области будет запрещена перевозка пассажиров городским и внутриобластным общественным транспортом. Исключением будут лишь работники учреждений критической инфраструктуры. Они смогут ездить по специальным пропускам. Какой будет механизм получения спецпропусков – пока неизвестно.

Кто их получит:

медики;

спасатели;

полицейские;

учителя;

работники учреждений жизнеобеспечения и тому подобное.

У легковых автомобилей тоже будут ограничения. В них смогут ездить не более пяти человек, без учета детей.

Что будет с железнодорожным сообщением

Ранее министр инфраструктуры написал, что в течение недели Укрзализныця вместе с Мининфраструктуры и Минздравом должна предоставить предложения по организации перевозок в регионе. А к тому моменту поезда должны были курсировать без изменений.

Однако Синегубов сказал, что на Полтавщине запретят перевозки железнодорожным транспортом. Исключением будут лишь транзитные поезда.

Обратите внимание! За сутки 12 апреля в регионе зафиксировали 794 случая заражений коронавирусом. Всего в Полтавской области заразились 62 512 человек, из которых 1 312 умерли. По состоянию на 13 апреля, больными COVID-19 остаются еще 9 926 пациентов.