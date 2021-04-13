С 15 апреля в Полтавской области начнут действовать ограничения красной зоны карантина. Все школьники региона перейдут на дистанционку, а кафе и рестораны будут работать только на вынос. Также могут ограничить работу общественного транспорта и не будут работать ТРЦ.

Такое решение приняли на заседании комиссии чрезвычайных ситуаций. Это заседание было внеочередным.

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Подробнее об ограничениях

Область перейдет в красную зону с полуночи четверга. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Ограничения на работу общественного транспорта местные власти будут вводить сами. Пока неизвестно, каким будет их решение.

Поскольку в Кабмине не сообщили об особых правилах, в регионе будут обычные карантинные ограничения красной зоны.



Карантинные ограничения в разных зонах / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Ситуация с коронавирусом на Полтавщине

За последние сутки в регионе зафиксировали 794 случая заражений. Всего в Полтавской области заразились коронавирусом 62 512 человек. К сожалению 1 312 из них умерли.

Всего за период пандемии в области вылечились от коронавируса 51 274 человека. По состоянию на 13 апреля, больными COVID-19 остаются еще 9 926 пациентов.

Обратите внимание! Сейчас в красной зоне находятся 13 регионов: город Киев и Киевская область, Запорожская, Житомирская, Одесская, Черновицкая, Сумская, Николаевская, Черкасская, Львовская, Черниговская, Хмельницкая, Харьковская области. Из них уже 3 близки к тому, чтобы через несколько дней перейти к желтой зоне.