Полтавская область переходит в красную зону карантина
С 15 апреля в Полтавской области начнут действовать ограничения красной зоны карантина. Все школьники региона перейдут на дистанционку, а кафе и рестораны будут работать только на вынос. Также могут ограничить работу общественного транспорта и не будут работать ТРЦ.
Источник:телеграм-канал Олега Немчинова
Такое решение приняли на заседании комиссии чрезвычайных ситуаций. Это заседание было внеочередным.
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Подробнее об ограничениях
Область перейдет в красную зону с полуночи четверга. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
Ограничения на работу общественного транспорта местные власти будут вводить сами. Пока неизвестно, каким будет их решение.
Поскольку в Кабмине не сообщили об особых правилах, в регионе будут обычные карантинные ограничения красной зоны.
Карантинные ограничения в разных зонах / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Ситуация с коронавирусом на Полтавщине
За последние сутки в регионе зафиксировали 794 случая заражений. Всего в Полтавской области заразились коронавирусом 62 512 человек. К сожалению 1 312 из них умерли.
Всего за период пандемии в области вылечились от коронавируса 51 274 человека. По состоянию на 13 апреля, больными COVID-19 остаются еще 9 926 пациентов.
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