Від 15 квітня в Полтавській області почнуть діяти обмеження червоної зони карантину. Всі школярі регіону перейдуть на дистанційку, а кафе та ресторани працюватимуть тільки на винос. Також можуть обмежити роботу громадського транспорту й не працюватимуть ТРЦ.

Таке рішення ухвалили на засіданні комісії надзвичайних ситуацій. Це засідання було позачерговим.

До теми Протести проти локдауну в Полтаві: підприємці бояться удару по бізнесі – фото

Детальніше про обмеження

Область перейде до червоної зони з опівночі четверга. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Обмеження на роботу громадського транспорту місцева влада буде вводити сама. Поки невідомо, яким буде її рішення.

Оскільки в Кабміні не повідомили про особливі правила, у регіоні будуть звичайні карантинні обмеження червоної зони.



Карантинні обмеження в різних зонах / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Ситуація з коронавірусом на Полтавщині

За останню добу в регіоні зафіксували 794 випадки інфікувань. Загалом у Полтавській області заразилися коронавірусом 62 512 осіб. На жаль, 1 312 із них померли.

Загалом за період пандемії в області вилікувались від коронавірусу 51 274 людини. Станом на 13 квітня, хворими COVID-19 залишаються ще 9 926 пацієнтів.

Зверніть увагу! Наразі в червоній зоні перебувають 13 регіонів: місто Київ та Київська область, Запорізька, Житомирська, Одеська, Чернівецька, Сумська, Миколаївська, Черкаська, Львівська, Чернігівська, Хмельницька, Харківська області. З них вже 3 – близькі до того, щоб через кілька днів перейти до жовтої зони.