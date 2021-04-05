В Полтаве утром 5 апреля работники рынков вышли на акцию протеста против усиления карантина. Они считают, что карантин прежде всего ударит по малому и среднему бизнесу. Это уже не первый их протест.

В основном пришли люди, которые работают на рынках Полтавы. Накануне им запретили работать в период строгого карантина.

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Подробнее об акции протеста

Продавцы непродовольственных рынков города возмутились тем, что получат очередной удар по своему бизнесу. Также они недовольны, потому что не смогут претендовать на помощь от Правительства, поскольку не находятся в красной зоне карантина.



Предприниматели на митинге под Полтавской ОГА / Фото "Змист"

Что было неделей раньше

Эти же люди выходили митинговать под Полтавскую ОГА 1 апреля. Тогда оказалось, что в городе усилят карантин и без заноса в красную зону.

Предприниматели убеждали, что готовы работать с соблюдением всех противоэпидемиологических ограничений.

Также протестующие отмечали, что из-за карантина на рынке так или иначе мало людей.

Руководство ОГА сообщило, что остановка работы рынков сейчас необходима, чтобы уменьшить количество инфицирования коронавирусом.



Полтавские предприниматели на митинге 1 апреля / Фото "Змист"

Обратите внимание! В Полтавской области решили усилить карантинные ограничения 30 марта. С 3 апреля там запрещена работа ресторанов, торговых центров, развлекательных заведений и непродовольственных рынков. Также в городе запретили посещение большинства учебных заведений.