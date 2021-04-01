Утром 1 апреля под Полтавской ОГА на митинг собрались предприниматели. Они возмущены новыми ограничениями, в частности, закрытием непродовольственных рынков, потому что официально регион не вошел в красную зону.

Вещевые рынки закроют с 3 по 17 апреля. Предприниматели требуют отменить это решение, поскольку это уничтожит их бизнес и лишит даже малейшего заработка.

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Что известно об акции

На площади под Полтавской ОГА на акцию собралось несколько десятков человек, которые продают непродовольственные товары.



Митингующие под Полтавской ОГА / Фото "Зміст"

Так они выразили свое несогласие с решением областной администрации о закрытии непродовольственных рынков на 2 недели.

Дайте нам работать! Мы на свежем воздухе. Магазины будут открыты, а мы закрыты. Почему именно закрывать вещевые рынки? Ведь вещи же не несут никакой "заразы"?

– возмутилась предпринимательница и участница акции Оксана Олефир в комментарии изданию "Коло".

Митингующие добавляют, что из-за карантина на рынок и так стало ходить меньше покупателей.



Предприниматели митингуют под Полтавской ОГА / Фото "Зміст"

Многие предприниматели закрыли свой бизнес на рынке из-за карантина. Участники акции отметили, что будущий локдаун может сильно ударить и по остальным продавцам.

Они говорят, что готовы работать с соблюдением всех карантинных требований.

Митинг возле Полтавской ОГА: видео

Какая реакция местных властей

Глава Полтавской обладминистрации Олег Синегубов обосновал решение местного правительства ростом заболеваемости коронавирусом.

Он отметил, что по показателям ряд общин фактически перешли в красную зону. Шаг с введением дополнительных ограничений необходим, чтобы приостановить распространение инфекции.

Важно! За минувшие сутки, 31 марта, на Полтавщине зарегистрировали 812 новых случаев заболевания. А сутки перед этим – меньше 300.