Зранку 1 квітня під Полтавською ОДА на мітинг зібрались підприємці. Їх обурили нові обмеження, зокрема, закриття непродовольчих ринків, бо офіційно регіон не увійшов до червоної зони.

Речові ринки закриють з 3 до 17 квітня. Підприємці вимагають скасувати це рішення, оскільки це знищить їхній бізнес та позбавить навіть найменшого заробітку.

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Що відомо про акцію

На площі під Полтавською ОДА на акцію зібралось кілька десятків людей, які продають непродовольчі товари.



Мітингарі під Полтавською ОДА / Фото "Зміст"

Так вони висловили свою незгоду з рішенням обласної адміністрації про закриття непродовольчих ринків на 2 тижні.

Дайте нам працювати! Ми на свіжому повітрі. Магазини будуть відкриті, а ми закриті. Чому саме закривати речові ринки? Адже речі ж не несуть ніякої "зарази"?

– обурилась Оксана Олефір, підприємниця й учасниця акції у комнтарі виданню "Коло".

Мітингарі додають, що через карантин на ринок і так стало ходити менше покупців.



Підприємці мітингують під Полтавською ОДА / Фото "Зміст"

Багато підприємців закрили свій бізнес на ринку через карантин. Учасники акції зазначили, що майбутній локдаун може сильно вдарити й по решті продавців.

Вони кажуть, що готові працювати з дотриманням всіх карантинних вимог.

Мітинг біля Полтавської ОДА: відео

Яка реакція місцевої влади

Голова Полтавської обладміністрації Олега Синєгубов обґрунтував рішення місцевого уряду зростанням захворюваності від ковіду.

Він наголосив, що за показниками низка громад фактично перейшли до червоної зони. Крок із запровадженням додаткових обмежень необхідний, щоб призупинити розповсюдження інфекції.

Важливо! За минулу добу, 31 березня, на Полтавщині зареєстрували 812 нових випадків захворювання. А добу перед тим – менше ніж 300.