Чтобы радость не омрачил рост заболеваемости, – Шмыгаль о Пасхе в карантин
Украинцы в ближайшее время будут праздновать Вербное воскресенье, Пасху и Рамадан-байрам. Поэтому премьер Денис Шмыгаль встретился с представителями церквей и попросил их соблюдать карантин и рекомендации во время богослужений.
Источник:Правительственный портал
Денис Шмыгаль 23 апреля встретился с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. В частности на встрече были и глава УГКЦ Святослав Шевчук и митрополит Епифаний.
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Рекомендации Шмыгаля по празднованиям
Праздники – это радость, и важно, чтобы потом эта радость не была омрачена ростом заболеваемости. Мы ценим, что представители религиозных организаций делают все для соблюдения карантинных норм,
– сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что на праздники необходимо соблюдать карантинные ограничения и рекомендации по проведению богослужений, обрядов и церемоний.
Также глава правительства поблагодарил представителей Церкви за понимание введенных государством ограничений по их деятельности и за позицию относительно важности вакцинирования против COVID-19.
Шмыгаль провел обсуждение с религиозными организациями / Фото Правительственный портал
Коротко о вероятных правилах празднования во время карантина
- 23 апреля Минздрав объявил рекомендации для церквей и верующих на Пасху.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что сейчас обсуждают вопрос с представителями церквей. Он предположил, что возможно стоит сделать меньше праздничных литургий, а пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, посоветовал не входить внутрь храма.
- 19 апреля Владимир Зеленский сообщил, что во время празднования стоит учитывать пандемию.
- 16 апреля министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что новых ограничений на Пасху не планируют.
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