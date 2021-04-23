Украинцы в ближайшее время будут праздновать Вербное воскресенье, Пасху и Рамадан-байрам. Поэтому премьер Денис Шмыгаль встретился с представителями церквей и попросил их соблюдать карантин и рекомендации во время богослужений.

Денис Шмыгаль 23 апреля встретился с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. В частности на встрече были и глава УГКЦ Святослав Шевчук и митрополит Епифаний.

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Рекомендации Шмыгаля по празднованиям

Праздники – это радость, и важно, чтобы потом эта радость не была омрачена ростом заболеваемости. Мы ценим, что представители религиозных организаций делают все для соблюдения карантинных норм,

– сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что на праздники необходимо соблюдать карантинные ограничения и рекомендации по проведению богослужений, обрядов и церемоний.

Также глава правительства поблагодарил представителей Церкви за понимание введенных государством ограничений по их деятельности и за позицию относительно важности вакцинирования против COVID-19.



Шмыгаль провел обсуждение с религиозными организациями / Фото Правительственный портал

Обратите внимание! Епифаний заверил, что ПЦУ приложит все усилия для того, чтобы Страстную неделю и Пасху Украина прошла спокойно, с соблюдением необходимых норм учитывая третью волну пандемии, но все равно – в духовном подъеме, с чувством особого значения тех событий, которые чтят все христиане.

Коротко о вероятных правилах празднования во время карантина