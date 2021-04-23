Українці найближчим часом святкуватимуть Вербну неділю, Великдень та Рамадан-байрам. Через це прем'єр Денис Шмигаль зустрівся з представниками церков і попросив їх дотримуватись карантину та рекомендацій під час богослужінь.

Денис Шмигаль 23 квітня зустрівся з представниками Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій. Зокрема на зустрічі були й глава УГКЦ Святослав Шевчук та митрополит Епіфаній.

До теми Ляшко про Великдень: локдаун не планують, проте переговори з церквами тривають

Рекомендації Шмигаля щодо святкувань

Свята – це радість, і важливо, щоб потім ця радість не була затьмарена зростанням захворюваності. Ми цінуємо, що представники релігійних організацій роблять все для дотримання карантинних норм,

– сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що на свята необхідно дотримуватись карантинних обмежень та рекомендацій щодо проведення богослужінь, обрядів і церемоній.

Також глава уряду подякував представникам Церкви за розуміння введених державою обмежень щодо їх діяльності та за позицію щодо важливості вакцинування проти COVID-19.



Шмигаль провів обговорення з релігійними організаціями / Фото Урядовий портал

Зверніть увагу! Епіфаній запевнив, що ПЦУ докладе всіх зусиль для того, щоби Страсний тиждень і Великдень Україна пройшла спокійно, з дотриманням необхідних норм з огляду на третю хвилю пандемії, але все одно – в духовному піднесенні, з відчуттям особливого значення тих подій, які вшановують усі християни.

Коротко про ймовірні правила святкування в час карантину