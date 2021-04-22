За словами глави МОЗ Максима Степанова, про додаткові обмеження на великодні та травневі свята наразі не мовиться. Проте урядовець закликає дотримуватись під час святкувань усіх можливих правил безпеки.

Міністр повідомив, що пік захворюваності вже пройдено. Є шанси, що навіть Київ після 30 квітня перейде з червоної до жовтої зони.

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Вже після свят може виникнути новий сплеск

Попри це, Степанов радить не розслаблятись, оскільки вже після свят може статись новий сплеск недуги.

Церкви просять організувати заходи безпеки для вірян

Глава МОЗ наполягає на тому, аби українці правильно носили маски, уникали масових скупчень людей та намагались святкувати у вузькому родинному колі. Представників церков Степанов закликав організувати безпечні відвідини для своїх вірян.

Пам'ятайте, що COVID – атеїст, для нього немає свят, не дайте йому привід затьмарити світле Воскресіння Христове.Бережіть себе та близьких!

– написав Степанов.

У Зеленського проводили нараду щодо обмежень на Великдень

Зазначимо, що раніше нараду через третю хвилю коронавірусу та святкування Великодня в цих умовах провели у президента Володимира Зеленського. Він наголосив, що розуміє важливість свята, проте українцям слід зважати і на епідеміологічну ситуацію в країні.