По словам главы Минздрава Максима Степанова, о дополнительных ограничениях на пасхальные и майские праздники пока речь не идет. Однако чиновник призывает соблюдать во время празднований все возможные правила безопасности.

Министр сообщил, что пик заболеваемости уже пройден. Есть шансы, что даже Киев после 30 апреля перейдет из красной в желтую зону.

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Уже после праздников может случиться новый всплеск

Несмотря на это, Степанов советует не расслабляться, поскольку уже после праздников может произойти новый всплеск недуга.

Церкви просят организовать меры безопасности для верующих

Глава Минздрава настаивает на том, чтобы украинцы правильно носили маски, избегали массовых скоплений людей и старались праздновать в узком семейном кругу. Представителей церквей Степанов призвал организовать безопасное посещение для своих верующих.

Помните, что COVID – атеист, для него нет праздников, не дайте ему повод омрачить Светлое Воскресение Христово. Берегите себя и близких!

– написал Степанов.

У Зеленского проводили совещание относительно ограничений на Пасху

Отметим, что ранее совещание из-за третьей волны коронавируса и празднования Пасхи в этих условиях провели у президента Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что понимает важность праздника, однако украинцам следует учитывать и эпидемиологическую ситуацию в стране.