Епіфаній розповів, як працюватимуть храми ПЦУ на Великдень під час карантину
Митрополит Епіфаній заявив, що храми Православної церкви України на Великдень будуть відкриті. Однак запевнив, що вони зроблять усе, щоб убезпечити вірян в умовах пандемії.
Джерело:"Радіо Свобода"
Предстоятель ПЦУ зазначив, що, зокрема, святі отці освячуватимуть паски на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах. Про це він повідомив під час інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".
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Храми будуть відчинені. І на вулиці, наскільки мені відомо з рішення МОЗ, і є заяви МОЗ про те, що не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть звершуватися,
– сказав митрополит.
Водночас Епіфаній розповів, що централізовано у них вже ухвалені відповідні рішення про те, як потрібно поводити себе у складних коронавірусних умовах.
Варто зазначити, що Рада Церков Львова оприлюднила рекомендації щодо святкування Вербної (Квітної) неділі та Великодня.
Ці рекомендації варто взяти до уваги як священнослужителям, так і вірянам. Стосуються вони всіх релігійних конфесій.
Штрафи за порушення правил карантину / Інфографіка 24 каналу
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