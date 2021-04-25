Митрополит Епіфаній заявив, що храми Православної церкви України на Великдень будуть відкриті. Однак запевнив, що вони зроблять усе, щоб убезпечити вірян в умовах пандемії.

Предстоятель ПЦУ зазначив, що, зокрема, святі отці освячуватимуть паски на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах. Про це він повідомив під час інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

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Храми будуть відчинені. І на вулиці, наскільки мені відомо з рішення МОЗ, і є заяви МОЗ про те, що не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть звершуватися,

– сказав митрополит.

Водночас Епіфаній розповів, що централізовано у них вже ухвалені відповідні рішення про те, як потрібно поводити себе у складних коронавірусних умовах.

Зверніть увагу! Кабінет міністрів 21 квітня продовжив адаптивний карантин в Україні до 30 червня.

Варто зазначити, що Рада Церков Львова оприлюднила рекомендації щодо святкування Вербної (Квітної) неділі та Великодня.

Ці рекомендації варто взяти до уваги як священнослужителям, так і вірянам. Стосуються вони всіх релігійних конфесій.

Штрафи за порушення правил карантину / Інфографіка 24 каналу