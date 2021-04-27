Уряд не вводитиме додаткові карантинні обмеження на Великдень. Однак українцям рекомендують обмежити кількість соціальних контактів, використовувати маски, а у храмах не цілувати хрестів та ікон.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу запевнив, що влада не посилюватиме карантин на Великодні свята.

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Карантинні обмеження на Великдень

Хочу заспокоїти всіх громадян: МОЗ не планує подавати до уряду будь-які інші правила обмежень саме на Великодні свята. Ми будемо жити саме з тими обмеженнями, які наразі існують в країні,

– зазначив Степанов.

Міністр також розповів, що Кабмін провів зустріч із Радою церков та релігійних організацій. На ній урядовці та духовенство обговорили дотримання карантинних заходів.

Про що уряд домовився з Радою церков

зменшення тривалості богослужінь, з одночасним збільшенням їхньої кількості;

фіксацію дверей в храмах, щоб вони були у відкритому стані;

про тимчасову заборону фізичного контакту при здійсненні обрядів: поцілунки хрестів, ікон, святинь;

на освяченні великодніх кошиків необхідно перебувати в масці.

МОЗ рекомендує, щоб участь в обрядах та богослужіннях брала одна людина зі сім'ї. Водночас просить максимально обмежити відвідування служб людьми похилого віку та тими, хто має хронічні захворювання.

Степанов також закликав громадян утриматися від збільшення соціальних контактів на Великдень та травневі свята, за можливості відклавши поїздки до рідних та друзів. Українців просять уникати скупчень та носити маски.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За добу 26 квітня COVID-19 підхопили 7 915 українців. Загальна кількість інфікованих за весь час епідемії зросла до 2 038 248.

українців. Загальна кількість інфікованих за весь час епідемії зросла до 2 038 248. За добу померли 432 хворих, а 17 391 – одужав.

Вакцинацію від коронавірусу зробили 11 100 людям.

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Головне про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу