Володимир Зеленський звернувся до українців напередодні Великодня. Президент привітав усіх та побажав, аби це свято принесло країні мир.

Глава держави, зокрема, згадав військових та медиків, які зустрічають Великдень не з рідними. Привітання транслювалося в ефірі одного з українських телеканалів.

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Зеленський наголосив, що це свято символізує перемогу життя над смертю. "А ми живемо у час, коли заради цієї перемоги відзначаємо Великдень вдома", – зазначив він.

Однак в цьому немає нічого страшного, сумного чи гріховного. Насамперед тому, що це і є виконання християнського обов'язку, а саме – турботи і любові до свого ближнього,

– підкреслив президент.

Й додав, що багато українців відзначають Великдень не вдома, а на передовій – у боротьбі за мир. А також – на медичному чергуванні у боротьбі за здоров'я та життя пацієнтів.

"Святкувати Великдень вдома для нас так само радісно. Адже поруч – наші кохані, діти, онуки, батьки, найближчі та найрідніші люди", – зазначив Зеленський.

Крім цього, глава держави побажав українцям гарного відпочинку, сонячної погоди та смачної паски, щоб усі були здоровими та щасливими.

"Нехай Великдень наповнить наші великі серця великою силою і добром для великих звершень. Хай принесе родинам великі злагоду та достаток, а Україні великий мир", – підсумував він.

Зверніть увагу! Раніше Зеленський висловив побоювання щодо нового спалаху COVID-19 після свят. Він закликав дотримуватися карантинних норм.

Великдень в Україні у 2021 році

За результатами опитування КМІС, на Великдень до церкви мають намір піти приблизно 6 мільйонів українців або ж кожен п'ятий. 9% планують відвідати всеношну службу.

Влада не запроваджувала додаткових обмежень на свята. Проте МОЗ опублікувало низку рекоменадцій. Українців просять уникати скупчень та носити маски.



Правила на Великдень / Інфографіка 24 каналу