Скільки українців планують йти до церкви на Великдень: опитування
У низці областей України напередодні Великодня послабили карантинні обмеження. Втім, вірян закликають не йти у храми, натомість відвідати богослужіння онлайн.
Джерело:КМІС
Планують йти до церкви на Великдень приблизно 6 мільйонів українців. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Важливо Карантинний Великдень: як працюватимуть храми та чи святитимуть паски
У КМІС нагадали, що скупчення великої кількості людей може спричинити новий спалах COVID-19. Там попросили українців бути обережними й дотримуватися рекомендацій лікарів.
Раніше президент Зеленський застеріг, що після Великодня може збільшитися захворюваність на COVID-19. Адже до церков, за його словами, "вже стоять черги".
Великодні плани українців
Серед усього дорослого населення України йти до церкви на Великдень планує лише кожен п'ятий. Водночас 9% мають намір взяти участь у всеношній службі.
Серед усього населення України:
- поїдуть на кладовище – 11%;
- поїдуть у гості в межах свого міста – 8%;
- поїдуть у гості за межі свого міста – 5%.
Великодні плани українців у 2021 році / Дані КМІС
Розподіл по регіонах та за віком
- Найбільша кількість тих, хто планує святити паски у церкві – на Заході, аж 29%. Водночас на Півдні таких 19%, у Центрі – 15%, а на Сході – лише 12%.
- Схожа ситуація спостерігається й щодо всеношної служби. У західних регіонах її мають намір відвідати 18% опитаних, в інших – не більше ніж 8%.
- Серед тих, хто святитиме паски найбільше українців, яким 50 – 59 років, або більше ніж 60 – по 22%. Водночас найменший відсоток серед категорії 30 – 39 років – 15%.
Що відомо про опитуванняВоно всеукраїнське, його проводили впродовж 13 – 15 квітня 2021 року. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитали 2001 респондентів зі всіх регіонів України, окрім окупованого Криму.
На Луганщині та Донеччині опитування проводили лише на території, яка контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
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