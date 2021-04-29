У низці областей України напередодні Великодня послабили карантинні обмеження. Втім, вірян закликають не йти у храми, натомість відвідати богослужіння онлайн.

Планують йти до церкви на Великдень приблизно 6 мільйонів українців. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Важливо Карантинний Великдень: як працюватимуть храми та чи святитимуть паски

У КМІС нагадали, що скупчення великої кількості людей може спричинити новий спалах COVID-19. Там попросили українців бути обережними й дотримуватися рекомендацій лікарів.

Раніше президент Зеленський застеріг, що після Великодня може збільшитися захворюваність на COVID-19. Адже до церков, за його словами, "вже стоять черги".

Великодні плани українців

Серед усього дорослого населення України йти до церкви на Великдень планує лише кожен п'ятий. Водночас 9% мають намір взяти участь у всеношній службі.

Зверніть увагу! Більшість українців будуть готувати великодні страви вдома – 69%. Молитися у родинному колі планують 25%, а приймати гостей вдома – 19%.

Серед усього населення України:

поїдуть на кладовище – 11%;

поїдуть у гості в межах свого міста – 8%;

поїдуть у гості за межі свого міста – 5%.



Великодні плани українців у 2021 році / Дані КМІС

Розподіл по регіонах та за віком

Найбільша кількість тих, хто планує святити паски у церкві – на Заході, аж 29%. Водночас на Півдні таких 19%, у Центрі – 15%, а на Сході – лише 12%.

Схожа ситуація спостерігається й щодо всеношної служби. У західних регіонах її мають намір відвідати 18% опитаних, в інших – не більше ніж 8%.

Серед тих, хто святитиме паски найбільше українців, яким 50 – 59 років, або більше ніж 60 – по 22%. Водночас найменший відсоток серед категорії 30 – 39 років – 15%.