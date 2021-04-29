Сколько украинцев планируют идти в церковь на Пасху: опрос
В ряде областей Украины накануне Пасхи ослабили карантин. Впрочем, верующих призывают не идти в храмы, а вместо этого посетить богослужение онлайн.
Источник:КМИС
Планируют идти в церковь на Пасху примерно 6 миллионов украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
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В КМИС напомнили, что скопление большого количества людей может привести к новой вспышке COVID-19. Там попросили украинцев быть осторожными и соблюдать рекомендации врачей.
Ранее президент Зеленский предостерег, что после Пасхи может увеличиться заболеваемость COVID-19. Ведь к церкви, по его словам, "уже стоят очереди".
Пасхальные планы украинцев
Среди всего взрослого населения Украины идти в церковь на Пасху планирует только каждый пятый. В то же время 9% намерены принять участие в всенощной службе.
Среди всего населения Украины:
- поедут на кладбище – 11%;
- поедут в гости в пределах своего города – 8%;
- поедут в гости за пределы своего города – 5%.
Пасхальные планы украинцев в 2021 году / Данные КМИС
Распределение по регионам и по возрасту
- Наибольшее количество тех, кто планирует святить паски в церкви – на Западе, аж 29%. В то же время на юге таких 19%, в Центре – 15%, а на Востоке – только 12%.
- Похожая ситуация наблюдается и касательно всенощной службы. В западных регионах ее намерены посетить 18% опрошенных, в других – не более 8%.
- Среди тех, что будет святить паски больше украинцев, которым 50 – 59 лет, или более 60 – по 22%. В то же время наименьший процент среди категории 30 – 39 лет – 15%.
Что известно об опросеОн всеукраинский, его проводили в течение 13 – 15 апреля 2021 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опросили 2001 респондента из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма.
На Луганщине и Донетчине опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
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