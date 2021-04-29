В ряде областей Украины накануне Пасхи ослабили карантин. Впрочем, верующих призывают не идти в храмы, а вместо этого посетить богослужение онлайн.

Планируют идти в церковь на Пасху примерно 6 миллионов украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Важно Карантинная Пасха: как будут работать храмы и будут ли святить куличи

В КМИС напомнили, что скопление большого количества людей может привести к новой вспышке COVID-19. Там попросили украинцев быть осторожными и соблюдать рекомендации врачей.

Ранее президент Зеленский предостерег, что после Пасхи может увеличиться заболеваемость COVID-19. Ведь к церкви, по его словам, "уже стоят очереди".

Пасхальные планы украинцев

Среди всего взрослого населения Украины идти в церковь на Пасху планирует только каждый пятый. В то же время 9% намерены принять участие в всенощной службе.

Обратите внимание! Большинство украинцев будут готовить пасхальные блюда дома – 69%. Молиться в кругу семьи планируют 25%, а принимать гостей дома – 19%.

Среди всего населения Украины:

поедут на кладбище – 11%;

поедут в гости в пределах своего города – 8%;

поедут в гости за пределы своего города – 5%.



Пасхальные планы украинцев в 2021 году / Данные КМИС

Распределение по регионам и по возрасту

Наибольшее количество тех, кто планирует святить паски в церкви – на Западе, аж 29%. В то же время на юге таких 19%, в Центре – 15%, а на Востоке – только 12%.

Похожая ситуация наблюдается и касательно всенощной службы. В западных регионах ее намерены посетить 18% опрошенных, в других – не более 8%.

Среди тех, что будет святить паски больше украинцев, которым 50 – 59 лет, или более 60 – по 22%. В то же время наименьший процент среди категории 30 – 39 лет – 15%.