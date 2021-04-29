Уже второй год подряд Пасху Украина празднует в условиях карантинных ограничений. Сложно представить этот праздник без походов в храм и традиционных посещений родных. Впрочем, новая реальность диктует свои правила и вносит определенные коррективы.

Рассказываем о том, как будут работать храмы на Пасху, смогут ли украинцы их посетить и как карантинные ограничения повлияют на празднование.

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Какие правила будут действовать в храмах на Пасху

Пасха в этом году будет отмечаться 2 мая. Учитывая то, что в Украине уже больше года действует карантин с различными ограничениями – большую часть празднования предлагают перенести в онлайн, например, проводить трансляцию богослужений в YouTube. Но те, кто захочет посетить храмы, тоже будут иметь такую возможность.

Дополнительные карантинные ограничения на период празднования Пасхальных праздников не планируются. В то же время обращаемся ко всем – соблюдать нормы, которые прописаны в постановлении О карантине,

– сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга Минздрава.

Для безопасного празднования и минимизации распространения коронавируса в Министерстве здравоохранения предоставили перечень ограничений на Пасху:

посещение церквей и храмов может быть исключительно в средствах индивидуальной защиты (маске, респираторе), которые закрывают органы дыхания. Маску нужно носить как в помещении, так и на улице во время религиозных мероприятий;

в помещении храмов разрешается пребывание граждан из расчета – 1 человек на 4 квадратных метра;

между людьми должна быть соблюдена дистанция в 1,5 метра, в том числе и на улице.

Также Минздрав призывает все религиозные учреждения поощрить верующих к:

онлайн-богослужениям

увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность,

зафиксировать входные двери на территорию и в помещение храмов в открытом состоянии,

ограничить посещение службы перед благословением внутри храмов.

Кроме этого, прихожанам советуют не идти в церковь всей семьей, а отправить на обряд освящения куличей по одному человеку от семьи. Рекомендуется воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей, чтобы не подвергать опасности друг друга, особенно пожилых людей.

Еще стоит помнить, что запрещен физический контакт при совершении обрядов – прикладывание к иконам, крестам и святыням. Отдельно в Минздраве призвали пожилых людей или с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов и освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма, онлайн или во время внешнего богослужения.



Людей, которые находятся в зоне риска, призывают оставаться дома / Фото Pixabay

Местная власть может вводить дополнительные ограничения. Например, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что должно быть ограничено количество посетителей храмов из расчета один человек на 10 квадратных метров помещения.

В общем, в большинстве церквей освятить куличи и пасхальную корзину можно будет уже в субботу после обеда, а также в воскресенье до обеда. Если людей будет много, то интервал могут увеличить с утра субботы до вечера воскресенья.

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Что говорят в церквях

Глава Православной Церкви Украины митрополит Епифаний заверил, что храмы в Пасху будут открыты, а церковь сделает все возможное, чтобы оградить верующих во времена пандемии. По его словам, священники будут освящать куличи на хлебокомбинатах, на заводах и в магазинах.

Епифаний также призвал всех, кто находится в зоне риска, не посещать на праздники храмы. Так как, по словам митрополита, украинцы имеют возможность приобщиться к богослужениям онлайн.

Призываю всех быть бдительными и ответственными в это особое время. Не подвергайте опасности других. Если вы не переболели, или находитесь в зоне риска, то лучше в это время участвуйте в онлайн-службах,

– подчеркнул глава ПЦУ.

Также он добавил, что в этом году, чтобы получить Благодатный огонь, не будут заказывать чартерный самолет. Но его согласились доставить те авиакомпании, которые будут в это время совершать перелеты.

Как в прошлом году, так и в этом году те компании, которые будут совершать какие-то перелеты в это время, это могут быть технические какие-то, и они пообещали, что в этом году также доставят нам Святой свет, Благодатный огонь, как мы называем. Возможно, не в то время, когда мы желали, вечером, сразу через несколько часов. Это может быть и утром уже в воскресенье, но обязательно мы этот свет получим,

– сказал Епифаний в интервью "Радио Свобода".

В Украинской Греко-Католической Церкви сообщили, что верующие смогут освятить куличи в храме, но много людей там не сможет быть из-за карантинных ограничений, поэтому в церкви предлагают присоединиться к прямым трансляциям богослужений.



Храмы также будут проводить трансляцию служб / Фото Pixabay

Когда состоится служба в храмах

Киевский храм св. Василия Великого (УГКЦ)

Суббота, 1 мая

8:00 Вечерня с Литургией св. Василия Великого

15:00 – 20:00 Благословение пасок и других блюд (интервал – 30 минут)

Воскресенье, 2 мая

06:30 Надгробное. Воскресная Утреня

8:00 Торжественная Пасхальная Святая Литургия (благословение пасок и других блюд)

10:00 Торжественная Пасхальная Святая Литургия (благословение пасок и других блюд)

12:00 Торжественная Пасхальная Святая Литургия (благословение пасок и других блюд)

18:00 Воскресная Вечерня.

Михайловский Златоверхий монастырь

Суббота, 1 мая

08:00 Часы, Вечерня с литургией Василия Великого

20:00 Чтение книги Деяний апостольских

23:00 Пасхальная полуночница

Воскресенье, 2 мая

00:00 Пасхальная Утреня

01:00 Часы и Литургия святителя Иоанна Златоуста

09:00 Поздняя Литургия

17:00 Пасхальная Вечерня.

Киево-Печерская Лавра

Суббота, 1 мая

Успенский собор: 8:00 Литургия

Трапезный храм: 8:00 Литургия

Освящение пасхальных блюд на площади Ближних пещер с 12:00 до 23:00.