Кандидат на проміжних виборах у Раду Олександр Шевченко відреагував на рішення ЦВК не реєструвати його конкурента Василя Вірастюка нардепом. Таке рішення представник партії "За майбутнє" назвав об'єктивним.

Реакція Шевченка

Кандидат у народні депутати на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Центральна виборча комісія встановила відсутність правових підстав для реєстрації представника "Слуги народу".

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Шевченко нагадав, що 2 травня Верховний суд скасувала протокол ЦВК про результати виборів на окрузі №87 Івано-Франківської області. Він наголосив, що представники ЦВК наразі вживають заходи для пошуку оптимального шляху вирішення ситуації.

Сподіваюсь, що ЦВК надалі діятиме об'єктивно та виключно у рамках закону,

– заявив Шевченко.

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