Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она сообщила, что Джо Байден подчеркнет поддержку независимости и территориальной целостности Украины со стороны США. Также американский президент планирует выразить обеспокоенность относительно ситуации в Беларуси.

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США не будут вводить санкции в отношении "Северного потока-2"

Джозеф Байден поддержал решение администрации Соединенных Штатов по ограничению санкций против "Северного потока-2". Глава Белого дома аргументировал это тем, что строительство газопровода уже почти завершено. "Думаю, что вводить санкции сейчас было бы контрпродуктивно относительно наших отношений с Европой", – отметил он.

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ЕС планирует ввести новый пакет санкций против Беларуси

Евросоюз планирует до июня ввести новый пакет экономических санкций против Беларуси из-за насильственного приземления самолета Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича. Новые ограничения могут касаться углекислого калия, который используется как удобрение, и составляет одну из главных для Беларуси статей экспорта.

Госсекретарь США поздравил Грузию по случаю Дня независимости

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен поздравил народ и правительство Грузии по случаю Дня независимости. "США и Грузию связывает стратегическое партнерство, основанное на общих ценностях", – говорится в заявлении главы Госдепартамента.

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