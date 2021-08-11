Ангела Меркель неожиданно едет в Украину, а в Вашингтоне ждут Зеленского. И всё это на фоне скандальной сделки по "Северному потоку-2". Об этом шла речь в авторской программе WTF Алексея Печия на 24 канале.

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Зачем Меркель едет в Украину

Казалось бы, с чем Меркель может ехать в Украину? Ведь в июле уже прошла её встреча с Владимиром Зеленским в Берлине, где обе стороны высказали свое видение отношений 2 стран, в том числе и в вопросе "Северного потока-2".

Зеленский настаивал на том, что запуск российской трубы станет катастрофой для Украины и это только развяжет руки Владимиру Путину для новой агрессии на фоне и так нескончаемой войны на Донбассе. Меркель же посоветовала Зеленскому имплементировать так называемую формулу Штайнмайера для урегулирования конфликта на востоке Украины.



Ангела Меркель неожиданно едет в Украину / Фото Getty Images

После этого уже в Вашингтоне за спиной у Украины Меркель и Джо Байден подписали скандальную сделку про "Северный поток – 2".

Меркель не остановит "Северный поток – 2"

Многие аналитики оценивают этот визит как прощальное турне немецкого канцлера и вряд-ли оно что-то изменит в вопросе запуска российского газопровода. Здесь стоит признать, что Ангела Меркель всё же оказывала достаточную поддержку Украине в начале агрессии России в 2014 году.

Но сегодня, под давлением немецкого политикума и бизнеса, она не сможет остановить российский газовый проект. Да и не хочет.

Ситуация и позиции Украины за месяц после встречи Зеленского и Меркель сильно изменились. Всего через неделю после визита канцлера в Киев, украинский президент поедет в Вашингтон и там Украина, похоже, получит куда больше поддержки, нежели стоит ждать от Берлина.

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Меркель слишком дорого далось восстановление испорченных отношений Германии и США. Но в то же время, она начинает ощущать, что она, как и её партия, теряет свои лидирующие позиции в отношении Украины. Поэтому Меркель, с одной стороны, будет навязывать Киеву немецкое видение окончания войны на Донбассе, а с другой – просить украинского президента смягчить свой напор во время встречи с Байденом.

О чем будут говорить Зеленский и Байден

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба еще раз обозначил 3 ключевых блока, которые будут обсуждаться во время встречи Зеленского и Байдена.

Первый – это политический блок. Здесь обе стороны настроены вывести стратегическое партнерство между Украиной и США на новый уровень. Второй блок – экономический. Украинская делегация не скрывает, что ждет от Вашингтона больше денег в экономику Украины.



Володимир Зеленський і Джозеф Байден зустрінуться у серпні / Колаж 24 каналу

Если думали, что Киев снова будет просить какие-то кредиты, то нет, всё куда прагматичнее. Украинская сторона ждет от США конкретных инвестиций. Для этого Зеленский передаст Белому дому конкретные проекты с названиями, цифрами и сроком реализации.

Самое главное – Зеленский обсудит с Байденом вопрос безопасности Украины. Кроме подписания 2 важнейших документов, которые позволят модернизировать оборонный сектор Украины, украинский президент обсудит вопросы Крыма и Донбасса. Как уверяет Кулеба, уже есть даже разработанные планы и сценарии.

Белый дом хотел дать гарантии Украине

Киев вполне может окончательно закрыть для себя вопрос формулы Штайнмайера, на которой настаивает Германия. Кроме того, после долгих дипломатических маневров Украины, Вашингтон показывает, что сделка по "Северному потоку-2" не просто не остановила противодействие российскому проекту, а наоборот активизировала его.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за закон, запрещающий Байдену отменять будущие санкции против компаний, причастных к "Северному потоку – 2". Ето стало толчком для администрации Байдена.

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Американский дипломат Джордж Кент ранее уверял, что сделка была подписана Вашингтоном для того, чтобы заставить Германию дать хоть какие-то гарантии Украине. Похоже, Белый дом теперь намерен требовать соблюдения этих самых гарантий, прописанных в соглашении.

В Украине видят оптимизм

Дело в том, что Байден назначил своего давнего советника Амоса Хохштайна спецпредставителем Госдепа США по вопросам энергетики. Именно Хохштейн стал ответственным за реализацию той самой сделки. Он всегда был самым жестким критиком "Северного потока-2". Его относят к так называемой "группе ястребов" в американской политике.

Обратите внимание! Хохштайн с 2017 по 2020 год работал в наблюдательном совете украинского "Нафтогаза".

Американские аналитики уже утверждают, что позиция Хохштайна не позволит Германии уходить от озвученных в сделке гарантий для Украины. Но есть и те, кто считают, что администрация Байдена за авторитетом Хохштайна пытается скрыть собственный провал связанный со сделкой.

В Украине в назначении Хохштайна все же видят некий оптимизм. Можно предположить, что Ангела Меркель во время визита в Киев попытается убедить украинскую власть в том, что Германия не отступит от своих обещаний и действительно будет сдерживать Россию от дальнейшей агрессии против Украины. А также в том, что "зеленый фонд" – это лучшая компенсация за неизбежную будущую остановку транзита газа через Украину.

Проблемы у Меркель еще и с соседями по Евросоюзу, ведь Восточная Европа выступает категорически против запуска "Северного потока-2", считая, что Германия поставила собственные интересы выше коллективных. Это повлечет за собой большие проблемы внутри союза в будущем. С какими бы месседжами Меркель не приехала в Украину, Владимиру Зеленскому точно не стоит верить на слово и отступать от тех договоренностей, которые уже заключены с США.

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