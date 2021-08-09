Україна має багато зробити для членства в НАТО, – Сіммонс

Завдання дипломатки полягає в тому, щоб вести діалог з Україною, підтримувати і допомагати їй на шляху до членства в НАТО. Про це пані посол Великої Британії заявила в інтерв'ю.

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Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися, вже вирішено в принципі. Питання в тому, що для цього потрібно,

– пояснила Сіммонс.

Вона зазначила, що розмови про це з українською стороною "відбуваються регулярно, а зрушень нема".

Необхідна реформа у сфері оборони

За словами Сіммонс, щодо участі України в операціях НАТО "все чудово, і прогрес є очевидним". Водночас в інституційних реформах, яких вимагає членство, залишається багато роботи. Одна з них – реформа у сфері оборони.

"Я послідовно і скрізь наголошую: воювати на фронті дуже важливо, але так само важливо мати надійну систему підтримки в тилу. І тут повинен бути якийсь поступ", – підкреслила пані посол.

Дипломатка зазначила, що статус "Партнера розширених можливостей" та ПДЧ чітко зазначають, що у судовій реформі і реформі безпекового сектору також має бути прогрес.

Зверніть увагу! Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав, що членом НАТО Україна стане швидше, ніж членом Євросоюзу. Водночас прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що Київ приєднається до Альянсу через 5 – 10 років.