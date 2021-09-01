В целом у президентов Украины и США будет несколько важных тем для обсуждения. По словам Владимира Зеленского, он ожидает получить от американского коллеги не ответы на вопросы, а видение их решения.

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Зеленский и Байден будут говорить об экономике

Кроме временно оккупированных территорий, для Украины является болезненным вопрос российского "Северного потока-2". Вероятность того, что он все же заработает – высокая. Поэтому Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить гарантии от США.

Также лидеры обсудят американские инвестиции в Украину.

Мы поблагодарим президента США за поддержку, она ощущается в развитии энергетической системы Украины,

– добавил Зеленский.

Напомним! Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне состоится 1 сентября в 21:00 по Киеву.

Встреча Зеленского и Байдена: главное