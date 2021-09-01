Президенты стран планируют обсудить вопросы нацбезопасности Украины в отношении России, а также способы оказания помощи США. Об этом изданию рассказали источники в администрации Байдена.
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Байден будет уверять в поддержке противодействия России
По словам высокопоставленного представителя администрации Байдена, они планируют обсудить вопросы нацбезопасности Украины в отношении России и способы оказания помощи США,
– говорится в сообщении.
Кроме того, президенты также обсудят усилия Украины по борьбе с коррупцией.
Кстати, Байден и Зеленский будут говорить о российском газопроводе "Северный поток-2".
У Байдена анонсировали, что политики обсудят новые инициативы для преодоления климатического кризиса, а также укрепления энергетической безопасности.
Коротко о встрече Байдена и Зеленского
- 1 сентября в Белом доме встретятся президент США и Украины. Разговор президентов состоится в Овальном зале Белого дома.
- Встреча начнется в 14 часов с Вашингтоном (в 21 час по Киеву – 24 канал) и будет длиться 2 – 2,5 часа.
- Согласно расписанию американского президента, давать общую большую пресс конференцию Байден и Зеленский не будут.
- Накануне встречи Владимир Зеленский рассказывал, что хочет поговорить с президентом США о вопросах оккупированных Крыма и части Донбасса, инвестициях, а также "Северном потоке-2".