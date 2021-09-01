Президенты стран планируют обсудить вопросы нацбезопасности Украины в отношении России, а также способы оказания помощи США. Об этом изданию рассказали источники в администрации Байдена.

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По словам высокопоставленного представителя администрации Байдена, они планируют обсудить вопросы нацбезопасности Украины в отношении России и способы оказания помощи США,

– говорится в сообщении.

Кроме того, президенты также обсудят усилия Украины по борьбе с коррупцией.

Кстати, Байден и Зеленский будут говорить о российском газопроводе "Северный поток-2".

У Байдена анонсировали, что политики обсудят новые инициативы для преодоления климатического кризиса, а также укрепления энергетической безопасности.

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