Терміни про 30 – 50 років демотивують всіх. Таку заяву Зеленський зробив під час зустрічі з послами України в Гуті на Івано-Франківщині 21 грудня.

До теми Альянс має це зрозуміти, – Зеленський назвав умову для вступу України в НАТО

Потрібна чітка часова перспектива

Зеленський наголосив, що Україна прагне досягти членства в Євросоюзі найближчими роками та отримати чітку часову перспективу від НАТО вже у 2022 році.