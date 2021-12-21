Терміни про 30 – 50 років демотивують всіх. Таку заяву Зеленський зробив під час зустрічі з послами України в Гуті на Івано-Франківщині 21 грудня.
До теми Альянс має це зрозуміти, – Зеленський назвав умову для вступу України в НАТО
Потрібна чітка часова перспектива
Зеленський наголосив, що Україна прагне досягти членства в Євросоюзі найближчими роками та отримати чітку часову перспективу від НАТО вже у 2022 році.
Всі ми не можемо сьогодні прийняти тезу, яка сьогодні теж дуже популярна, про ЄС через 30 років, а НАТО колись-там, через років 50. Це демотивує всіх і уповільнює. Для швидкого руху ми не маємо марнувати час на якісь другорядні речі,
– зауважив президент.
За словами Зеленського, для досягнення зовнішньополітичних цілей українська дипломатія має стати швидшою. Він додав, що наразі Україна мусить наздоганяти деякі процеси, це неправильно.
Останні новини про вступ України до НАТО
- У Держдепі США висловили сумніви, що Україна долучиться до НАТО протягом найближчих 10 років.
- У МЗС України називали стратегічною помилкою НАТО те, що Альянс не надав Україні членство до 2014 року. У такому випадку Росія б не напала на нашу державу.
- У Кремлі ж хочуть юридичних гарантій, що НАТО не надасть Україні членства. В Альянсі відповіли, що це питання вирішуватимуть без Росії.
- Зеленський припустив, що Україна стане членом НАТО, коли там зрозуміють роль таких держав, як наша, у посиленні самого Альянсу.
Про ультиматум Путіна до НАТО дивіться в "Теории заговора":