Як запевнив міністр, у такому випадку Росія б не напала на нашу державу. НАТО помилилось, вирішивши відкласти членство України.

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Якби Україна набула членства в НАТО до 2014 року, то не було б жодної російської агресії. Путін ніколи б не ризикнув увійти у прямий конфлікт зі збройними силами Альянсу,

– сказав Кулеба.

Він переконаний, що включення України в Альянс було би найкращим способом гарантувати євроатлантичну безпеку.

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Як заявляв глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков, у статуті Альянсу немає норми, яка би не дозволяла країні отримати членство під час війни на її території. Тобто, в України є всі шанси стати членом НАТО попри російську агресію.

Водночас експосол США в Росії Майкл Макфол стверджував, що членство України в НАТО наразі не має ставати найголовнішою темою для влади. Спочатку Україна мусить провести важливіші реформи, ніж військова.

Дмитро Кулеба коментуючи зухвалі заяви російських політиків про Україну та НАТО, казав, що процес збирання європейських країн на підтримку членства України в Альянсі ще триває. Але Кремль вимагає гарантій того, що Альянс не розширюватиметься на схід.

За словами посла України в Німеччині Андрія Мельника, наша країна за останні кілька років виконала понад 200 контрольних показників стандартів для вступу ЄС. Дипломат переконував, що через це ми уже можемо стати членами НАТО та Євросоюзу.

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