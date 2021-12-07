Процес збирання європейських країн на підтримку членства України у НАТО триває. Він є доволі складним, пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зверніть увагу Росія сипле погрозами на випадок розміщення військ НАТО в Україні

У чому полягає цинізм з боку Москви

Коментуючи заяви про невступ України до Альянсу, очільник МЗС звернув увагу на абсурд та цинізм цієї ситуації. За його словами, у Москві прекрасно розуміють, що членство України у НАТО – це питання не "завтрашнього" дня, а, умовно кажучи, "післязавтрашнього". Втім, там вимагають "вже і зараз їм все гарантувати".

Кулеба про позаблоковий статус України

Кулеба зауважив, що наводив своїм іноземним колегам кілька простих прикладів. У 2014 році, коли Росія вдерлася на Донбас, Україна була позаблоковою державою. Такий статус тоді був офіційно закріплений у законодавстві. "Ми вже трохи забули, що у нас тоді не було ніякої інтеграції до НАТО. Та це не зупинило Росію від агресії проти України", – зауважив Кулеба.

Довідка. Закон про позаблоковий статус України затвердив ще президент-втікач Віктор Янукович. Його скасували аж наприкінці 2014 року.

Нейтралітет не допоміг Молдові, – міністр

Кулеба також згадав, як у 1994 році Молдова проголосила нейтралітет. Цей статус не дозволяє країні мати на своїй території військові бази інших країн. Там сподівались, що це допоможе врегулювати проблему з Придністров'ям. Очільник МЗС зауважив, що тоді Кишинів пішов й на ще одну російську вимогу – прямий діалог з Придністров'ям. "При усій симпатії до молдовських колег, але нічим нейтралітет їм у врегулюванні конфлікту не допоміг", – резюмував урядовець.

До теми У Німеччині вважають, що Україну треба взяти до ЄС, але не до НАТО

Кулеба каже, що Росія хоче дискусій

"Тому така теза (про невступ України до НАТО – 24 канал) вкинута. Безумовно, буде якесь обговорення. Це те, чого прагне Росія – щоб відбулася якась дискусія", – підкреслив Кулеба. Водночас він наголосив, що майбутнє України буде вирішувати виключно український народ. За його словами, це питання є принциповим. Напередодні очільник МЗС заявив, що Україна отримає членство у НАТО, коли столиці трьох країн-членів Альянсу змінять свій погляд на відносини з Києвом. Кого саме він мав на увазі – посадовець не уточнив.

Путін не хоче, аби Україну взяли в НАТО