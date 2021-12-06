Про це розповів глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер. Він також не вірить у можливість повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
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За словами Ішингера, у Москві знають, що ціна за наступ буде значно вищою, аніж вигода. Водночас Володимир Путін давно боїться, що США таки приймуть Україну та Грузію до НАТО. Це є "червоною лінією" для Кремля.
Втім, на думку дипломата, не можна сказати, що Україна та Грузія ніколи не можуть стати членами НАТО.
Але ми могли запропонувати Україні орієнтуватися на фінів у довгостроковій перспективі. Фінляндія є членом ЄС, але не НАТО,
– наголосив Ішингер.
Дипломат вважає правильним, що нова коаліційна угода спочатку займає чітку позицію щодо ситуації в Україні та Білорусі, а лише потім говорить про Росію.
Як додав Ішингер, Росія проводить "опортуністичну політику", тому з нею потрібно вести переговори з позиції сили.
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